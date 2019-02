In 3 jaar verdubbeling van aantal geregistreerde drugsdoden in Nederland

Het OLVG Ziekenhuis in Amsterdam houdt als een van de weinige ziekenhuizen zelf een goede registratie bij van problemen met druggebruik. Spoedeisende Hulp arts Femke Gresnigt: "We testen alle mensen die binnenkomen op sporen van drugs. Wat we vooral tegen komen is dat gebruikers in de problemen komen door het effect van te hoge dosering, effecten van middelen door elkaar gebruiken en onwetendheid bij jongvolwassenen."

Wat het OLVG aantreft zijn mensen die in de war zijn, in paniek, of helemaal van de wereld. Veel gevallen kunnen eenvoudig worden verholpen: de ernstigste gevallen - zoals bij hartfalen - gaan door naar de intensive care. Dan gaat het volgens haar meestal om xtc en cocaïnegebruik.