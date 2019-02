Binnen zes jaar van zeer zwak naar bovengemiddelde school: 'Het was een heftige periode'

Trots

Van zeer zwak naar een 7,9 in zes jaar. Ze zijn er trots op in Valthe. "Het is een bewijs dat we goed onderwijs leveren op school. We hebben orde op zaken gesteld. En we hebben daarvoor altijd het vertrouwen van ouders gehad."

Zo is het personeelsbestand in Valthe stabieler geworden. "Er is structuur, er is rust, er heerst een pedagogisch goed klimaat hier. Kinderen voelen zich veilig bij ons op school en de leraren geven gedegen instructies aan de kinderen."