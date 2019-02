Levenslang dreigt voor de altijd voorzichtige Holleeder: 'Hij communiceerde heel slim'

Wat was er anders aan de zaak-Holleeder?

De zaak-Holleeder hield vele mensen bezig. Dat merkte ook Konijnenbelt. Waarom was deze zaak zo anders? "A: omdat het Willem Holleeder is. Dat is toch de grote oude maffiabaas van Nederland. Je kunt je afvragen of hij dat ooit echt is geweest, maar zo zagen we hem wel."

"B: de omvang is extreem. Meer dan 50 zittingsdagen voor één verdachte. Dat is uitzonderlijk veel. En C: het was zó druk. In de eerste dagen van het proces stonden er rijen mensen bij de bunker waar het proces was. En op dagen dat Sonja en Astrid verklaarden zat het helemaal vol. Er werden zelfs videozalen geopend. Bij een gewone strafzaak zie je dat niet."