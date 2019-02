Politie boos op makers videoclip Jebroer, afspraken niet nagekomen

Afspraken geschonden

Er worden wel vaker spullen van de politie uitgeleend voor televisieprogramma's of videoclips. Daarvoor gelden afspraken. In dit geval was afgesproken dat de politieauto niet de openbare weg op mocht en die afspraak is niet nagekomen.

"Daarnaast is te zien hoe Jebroer door rood rijdt, verdrijvingsvlakken meepakt en andere verkeersregels overtreedt. Voor iemand die ook een voorbeeld is voor veel jonge mensen is dat echt niet goed", zegt een woordvoerder van de politie. De korpsleiding voelt zich in verlegenheid gebracht door de videoclip.