Britse prins Philip levert rijbewijs in na ongeluk

Geen excuses

De eigenwijze prins bood niet direct excuses aan, wat zorgde voor kritiek in de Britse media. Vier dagen deed hij dat alsnog in een brief aan het slachtoffer.

"Het spijt me heel erg voor mijn aandeel in het ongeluk. Ik was erg geschokt na het ongeval, maar ben blij dat niemand ernstig gewond is geraakt. Na afloop hoorde ik wel dat u een gebroken arm had, dat spijt mij heel erg", schreef Philip.