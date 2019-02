Hand afgerukt van 'geel hesje' tijdens demonstratie in Parijs, 21 aanhoudingen

Grimmige sfeer

Het is de dertiende week op rij dat de gele hesjes in Parijs de straat op gaan om te protesteren tegen de overheid. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken waren er zeker 4000 demonstranten op de been in Parijs. In heel Frankrijk waren dat er 12.000.

Naast vreedzame protesten waren er ook gele hesjes die auto's in brand staken, winkelruiten vernielden en veiligheidstroepen aanvielen. Om hen uit elkaar te drijven gebruikte de politie traangas en wapenstokken. Volgens de politie zijn 21 demonstranten aangehouden.

De grootste klacht van de gele hesjes is het dalen van de koopkracht in Frankrijk. Nadat ze zich in november hadden gekeerd tegen accijnsverhogingen op benzine en diesel, trok de regering die in.