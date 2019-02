Stankoverlast door tankwagen Alblasserdam voorbij, 'Goed luchten in huis'

Sportwedstrijden afgelast

Op verschillende plekken werden sportwedstrijden afgelast in verband met de stankoverlast. Onder andere in Baarn werden voetbal- en hockeywedstrijden stilgelegd of afgelast.

Dat gebeurde ook in Alblasserdam, vlakbij de plaats waar de lekkende tankwagen staat. "Het was niet te doen", zei de voorzitter van VV Alblasserdam, Arjan Maat, eerder vandaag tegen RTL Nieuws. "We wisten ook niet hoe schadelijk het was voor de gezondheid. Dan kun je geen risico nemen, zeker niet met die jonge kinderen." Vanmiddag werd bij de club wel weer gevoetbald.