De Zwakste Schakel komt terug met Bridget Maasland

‘De Zwakste Schakel’ werd in het begin van dit millennium bij de BBC in Engeland een culthit mede door de presentatie van Ann Robinson. Nooit eerder was een presentatrice zo streng en kritisch naar haar kandidaten. Daarmee was een compleet nieuw fenomeen geboren. Inmiddels hebben meer dan veertig landen een eigen versie.

‘De Zwakste Schakel’, onder licentie van BBC Studio’s, wordt voor RTL geproduceerd door Blue Circle. Vanaf wanneer het programma precies te zien is, wordt later bekendgemaakt.