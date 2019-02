Ongestelde vrouwen altijd chagrijnig? Acht feiten en fabels over de menstruatie

5. Als je ongesteld bent, heb je meer zin in seks

"Mijn ervaring uit de praktijk is dat dit over het algemeen niet zo is", zegt Nieboer. "Maar er zijn zeker ook vrouwen bij wie dit wel aan de hand is. Over het algemeen geldt dat het libido het hoogst is rondom de eisprong, wat biologisch gezien ook weer logisch is omdat dit de vruchtbare periode is."