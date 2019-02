Zeeuwse basisscholen scoren het beste op de eindtoets

Feest in Vlissingen

Bij de Vlissingse Schoolvereniging, een basisschool met ruim 200 leerlingen, is het feest. De school krijgt een 8,9 op het scholenonderzoek van RTL Nieuws en behoort daarmee tot de best scorende scholen in de provincie Zeeland.

Het maakt directeur Piet Nagtegaal een trots man. "Een vergelijking daar valt altijd wel wat op aan te merken. Maar een vergelijking zegt ook altijd wel wat. En wij zijn er in ieder geval supertrots op dat we in een provincie zoals Zeeland, waar het onderwijs echt goed op de kaart staat, een keer op nummer één staan."

Volgens de directeur scoort de school goed, omdat ze er in slagen om leren leuk te maken. Zo wordt er onder meer les gegeven in programmeren. "Rekenen, taal, lezen, allemaal hartstikke leuk, maar het is vaak wel een moeten. Nou, als we nou dingen kunnen doen die leerlingen echt leuk vinden, dan wil je naar school, en gaan de andere zaken vaak vanzelf."