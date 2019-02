Nu weten we het zeker: bier na wijn geeft helemaal geen venijn

Drankjes tellen

Wat wél uit het onderzoek kwam, is dat vrouwen doorgaans iets meer last hebben van een kater dan mannen. Ook logisch, zegt Ehrlich. "Vrouwen hebben ook een hoger alcoholpromillage in hun bloed bij dezelfde hoeveelheid alcohol."

Heb je dus een kater, dan ligt het in ieder geval niet aan de volgorde van je drankjes. Minder drinken is altijd een oplossing, maar zijn er nog andere tips om de kater beheersbaar te houden? Ehrlich: "Houd de totale hoeveelheid in de gaten. Een zwaarder biertje kan al zomaar voor twee eenheden tellen. En een standaardmaat voor wijn is 100 milliliter. Maar thuis schenken we al gauw 150 tot 200 ml in. Dat hebben mensen niet in de gaten."