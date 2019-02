Nieuwe emoji: bloeddruppel moet taboe op menstruatie doorbreken

In april komen er weer nieuwe emoji's bij. De nieuwe serie staat vooral in het teken van gelijkheid en emancipatie. Opvallendste verrijking: een bloeddruppel die de menstruatie moet uitdrukken. 'We hopen hiermee een taboe te doorbreken.'

Twee jaar geleden begon Plan International met een campagne voor de emoji. "Veel meisjes en vrouwen vinden het moeilijk om over hun menstruatie te praten en dat terwijl er maandelijks 2 miljard meisjes en vrouwen ongesteld worden", schrijft de ontwikkelingsorganisatie op hun site. "Daarom vonden wij het hoog tijd voor een ongesteldheids-emoji om dit taboe bespreekbaar te maken." Bloeddruppel Nu is het zover dat Unicode, de organisatie die de emoji's ontwikkelt, het bloeddruppeltje in het assortiment opneemt. Het ontwerp is ook van Plan International afkomstig. Het ontwerp voor de nieuwe emoji. © Plan International "De taboes rond menstruatie hebben een enorme invloed op meisjes en vrouwen wereldwijd", schrijft Plan International. "Van hevige schaamtegevoelens tot het niet hebben van toegang tot maandverband. In veel ontwikkelingslanden zijn er mythes en onwetendheid over menstruatie. Ongestelde meisjes worden er als vies gezien." Schaamte Engels onderzoek suggereert dat de schaamte niet alleen in ontwikkelingslanden speelt. Veel vrouwen durven volgens dit onderzoek onder 1.500 vrouwen niet te praten over hun menstruatie. Daarnaast lijdt hun zelfvertrouwen eronder. Lees meer: Menstruatie bloedserieus