Door politie doodgeschoten man Amsterdam had nepvuurwapen

Suicide by cop

Jaap Timmer deed eerder onderzoek naar het fenomeen 'suicide by cop'. Volgens hem komt het in zo'n vijf procent van de dodelijke schietincidenten voor dat het slachtoffer daadwerkelijk door de politie doodgeschoten wil worden. Gemiddeld gebeurt het eens in de vier jaar. "Het komt meermaals per jaar voor dat mensen het proberen, maar vaak slagen ze daar niet in", zegt Timmer.

Volgens Timmer gaat het meestal om mensen die depressief zijn of om andere redenen met zelfmoordplannen rondlopen. Ze lokken dan een confrontatie met de politie uit 'met als doel de politie zover te krijgen op hen te schieten en hen daarbij te doden'.

Wat daarbij ook geregeld meespeelt, is dat de slachtoffers 'groots en meeslepend willen sterven', stelt Timmer in zijn onderzoek. In 2016 werd een man in Schiedam door de politie doodgeschoten nadat hij op een bedreigende manier op een agent afrende.