Bruno's zoon werd na 20 jaar gevonden: 'Hij wil mij niet meer zien'

Een politieman kwam het goede en tegelijkertijd slechte nieuws vertellen aan vader Bruno Lusakiovovo. Huilen van geluk moest Bruno, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Bruno en zijn familie leefden 20 jaar in spanning. Ze waren net een paar dagen in Brussel toen hij verdween. Bruno dacht vaak dat zijn zoon dood was, maar bleef toch hoop houden.

'Wil weten wat hij doet, of hij kinderen heeft'

"Ik wil graag weten hoe Simon er vandaag uitziet. Ik wil weten wat hij doet, of hij getrouwd is, of hij kinderen heeft", zegt Bruno. Maar hij komt het niet te weten. De agent aan de deur mocht niets vertellen van Simon. Hij ging in 1999 uit eigen wil de deur uit. "Blijkbaar wil mijn zoon mij niet meer zien."