25.000 boetes per dag uitgedeeld, vooral voor kleine snelheidsovertredingen

37 wildplassers per dag

Naast de vele verkeersovertredingen zijn er ook flink wat boetes uitgedeeld voor asociaal gedrag. Zo kregen 13.412 wildplassers een prent. Dat zijn er omgerekend zo'n 37 per dag. Ruim 8.500 mensen kregen een boete voor openbaar dronkenschap.

In Amsterdam werden de meeste boetes uitgeschreven, ruim 600.000 in totaal. Opvallend is het hoge aantal boetes in de flitsgemeenten Stichtse Vecht, Haarlemmermeer en De Ronde Venen. Door die gemeenten lopen drukke snelwegen waar regelmatig flink geflitst wordt.

Hoeveel boetes waren er in jouw gemeente?