Nieuw onderzoek naar duur MS-medicijn Fampyra

Zes maanden

Fabrikant BioGen gaat het onderzoek uitvoeren, samen met de Nederlandse Vereniging van Neurologie, zonder dat de overheid eraan meebetaalt. Gekeken wordt voor welke patiënten het middel mogelijk wel kan helpen.

De partijen hopen over zes maanden hun conclusies te presenteren, aldus Bruins. Tot die tijd blijft het middel buiten het basispakket.

Auto-immuunziekte

Multiple sclerose is een auto-immuunziekte waarbij de bescherm- en isolatielaag rondom de zenuwen in de hersenen, ruggenmerg en oogzenuwen zijn beschadigd. Lopen, voelen en zien worden daardoor steeds lastiger. Voor zo'n 10 procent van de patiënten biedt het medicijn Fampyra uitkomst, stelt de MS-vereniging. Het gaat per saldo om zo’n tweeduizend mensen in Nederland.