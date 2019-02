Megaschip verloor niet 291 maar minstens 345 containers op Noordzee

De rederij komt nu met deze informatie omdat het schip lange tijd niet kon lossen, waardoor het exacte aantal containers niet geteld kon worden. Pas nu blijkt dat het om meer containers gaat dan eerst werd gedacht.

Na het incident is de MSC Zoe eerst naar de Bremerhaven in Duitsland gevaren om het eerste deel van de lading te lossen. Afgelopen weekend kon pas de rest worden gelost in Polen.