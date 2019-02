Nieuwe aanpak overgewicht kinderen: 'Mijn kind werd gepest, het moest anders'

Wie ben je? In plaats van: wat eet je? Een nieuwe aanpak moet ervoor zorgen dat straks bij overgewicht naar de leefomstandigheden wordt gekeken, in plaats van alleen naar de kilo's en de oplossingen. Het probleem is groot: 1 op de 7 kinderen heeft overgewicht. "Er is een bredere aanpak nodig."

Het bestrijden van overgewicht bij kinderen was niet succesvol, blijkt uit het rapport waarin de nieuwe aanpak wordt beschreven. Dat komt onder meer doordat overgewicht niet snel genoeg wordt gesignaleerd, veel kinderen vroeg uitvallen in begeleidingstrajecten en omdat kinderen die wél succesvol begeleid zijn, weer terugvallen. De nieuwe aanpak in het kort Eerder werden de volgende vragen gesteld: Hoe eet je?

Hoe beweeg je?

Hoe slaap je? Deze vragen zijn uiteraard belangrijk. Dat ontkennen de onderzoekers ook niet. Maar de nieuwe aanpak gaat verder. Die focust vooral op de volgende vragen: Wie zijn jullie?

Wat veroorzaakt jullie gedrag?

Wat kan jullie helpen? Bron: VU Amsterdam. 'Ik wist het niet meer' Nurten Cevik (45) is moeder van drie kinderen en maakte de ellende van overgewicht van dichtbij mee. Haar man overleed acht jaar geleden, de tijd die volgde was erg emotioneel en aan het eten werd minder aandacht besteed. "Ik wist niet meer wat ik moest doen. Ik heb met tranen in mijn ogen staan koken en at zelf soms dagen niet." Nurten ging vaak naar de snackbar en koos vaker voor kant-en-klare producten. "Het werd gewoon minder gezond. Vooral bij mijn middelste kind nam het overgewicht toe en ook ikzelf werd zwaarder. Dat ging een tijdje door, totdat ik dacht: dit kan niet meer." Lees ook 'Als je dik bent, heb je gefaald': campagnes versterken vooroordelen Informatie voor ouders Dat moment kwam vooral toen ze doorkreeg dat haar zoon gepest werd op school. "Je bent dik, je kunt niet rennen", zeiden de andere kinderen dan. "Het was echt hard." Via de GGD kwam Nurten met haar zoon bij een sociale-vaardigheidscursus en hij begon aan de Zaanse fitcursus. "Naast het sporten krijgen de ouders daar heel veel informatie. Het wordt echt helder voor je. Ouders worden meegenomen en geschoold. Het gaat niet alleen om het kind. Dat is heel belangrijk." Moeder Nurten. © Eigen foto. 'Met alleen eten ben je niet klaar' Niet alleen haar zoon, maar ook Nurten ging meer bewegen. Dat deed ze niet in een sportschool, want dat kon ze als alleenstaande niet betalen. Toch lukte het. Samen vielen Nurten en haar kind af, en het pesten stopte ook. Als ervaringsdeskundige zet Nurten zich nu in voor anderen die dezelfde problemen hebben. Ze hielp bijvoorbeeld al een Bulgaars jongetje met overgewicht dat de taal niet sprak. Het voorbeeld leek erg op haar eigen situatie. "Het jongetje werd gepest met zijn overgewicht. Ook hij ging naar de Zaanse fitcursus en viel af. Het was echt fijn en zijn moeder was heel dankbaar." Het nieuwe plan helpt Nurten enorm bij het werk. Veel meer mensen zullen straks hopelijk begrijpen hoe je blijvend fit kunt zijn. Nurten: "Er zijn zoveel meer aspecten die te maken hebben met overgewicht. Met eten alleen ben je echt niet klaar." Lees ook Kind in arme wijk bij geboorte al ongezonder