Hoezo, kaartjes K-popband Blackpink peperduur? 'Ik heb het ervoor over'

In mei treedt de Zuid-Koreaanse meidengroep voor het eerst op in Nederland. Het is onderdeel van hun eerste tour door Europa. Met afgerond 166 euro voor een staplaats, is het het duurste concert in jaren.

Koreaanse popmuziek is razend populair. In oktober stond K-popband BTS in een uitverkochte Ziggo Dome. 17.000 kaarten werden verkocht, maar wel voor een veel lagere prijs dan de kaarten voor Blackpink nu.