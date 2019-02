Spijbelen voor klimaat: prima op de ene school, verboden op de andere

1. Mogen kinderen staken?

Staken is normaal gesproken voorbehouden aan werknemers in loondienst. Dus niet aan kinderen. Die hebben te voldoen aan hun leerplicht. De vraag is of de actie van donderdag onder de noemer 'staken' of 'spijbelen' valt.

Als we de site van leerplichtvereniging Ingrado erop naslaan, blijkt dat scholen zelf mogen beslissen of ze de actie als spijbelen zien: "Formeel gezien is er (pas) sprake van spijbelen als de school deze activiteit van de leerlingen niet vindt aansluiten bij het onderwijsprogramma."