Twaalf doodgewone Amerikanen beslissen over lot drugsbaron 'El Chapo'

4. Kan de jury El Chapo de doodstraf geven?

De doodstraf is dan wel afgeschaft in New York, waar de rechtszaak plaatsvindt. Toch maakt dat in dit geval niets uit, want El Chapo staat voor het gerechtshof van de federale overheid en daar is de doodstraf wél toegestaan.

Het is echter niet aan de jury om te bepalen of El Chapo de doodstraf krijgt of niet, zij bepaalt alleen of hij schuldig is. Dat doet de jury voor elk van de zeventien misdrijven. Op basis van de besluiten, deelt de rechter de straf uit en alleen de rechter bepaalt of dat wel of niet de doodstraf wordt.

De kans op de doodstraf is volgens Mouthaan klein. De VS heeft namelijk aan Mexico belooft dat ze in ruil voor de uitlevering van El Chapo hem niet de doodstraf zullen geven.