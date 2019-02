Geweldig nieuws op Wereld Kanker Dag voor dochtertje Chantal Bles

'Na 10maanden lang strijden kregen we dan eindelijk goed nieuws!', schrijft Chantal. Ze zijn er stil van, Robert en zij en ook zo trots als een pauw op hun dochtertje.

Schoon

In juni liet Chantal weten dat bij hun nu driejarige dochter Jada een grote tumor met uitzaaiingen was ontdekt. Ze gingen een rollercoaster in van operaties en chemotherapie. In december leek het de goede kant op te gaan, maar werd Jada toch opgenomen omdat ze een longontsteking had.

Nu lijkt alles dan toch echt weer schoon te zijn bij het meisje. Niet dat Chantal nu rust heeft. 'Tegelijkertijd denken we aan de aankomende jaren waarin er iedere 3 maanden echo’s en scans zullen volgen om te kijken of de kanker ook weg blijft.'