Piet Paulusma moet weg bij SBS: 'Jammer dat het ophoudt'

"Het is niet anders", zegt Paulusma nuchter. "Ik kan er niets aan veranderen, het is een besluit van de directie waar ik geen invloed op heb''. Paulusma zag de bui al wel een beetje hangen. "SBS wil het weer op een andere manier gaan brengen en daar pas ik niet meer in. Er is mij ook niet gevraagd om mee te denken over een nieuw concept voor het weer."

'Mensen snappen het niet'

"Wat ik daarvan vind? Och, het is zo, ik kan er niets aan doen. Ik heb altijd met heel veel plezier bij SBS gewerkt en ga nu niet om me heen schoppen en slaan, dat heeft geen zin en is niet netjes."