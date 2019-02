Weerman Piet Paulusma na 23 jaar weg bij SBS

Talpa laat weten dat het de samenwerking met Piet Paulusma in goed overleg wordt beëindigd.

Omrop Fryslân

Paulusma begon zijn carrière in 1985 bij Omrop Fryslân. Ook was hij te horen op de radio bij RTV Noord. In 1996 begon hij met werken voor SBS, waar hij direct te maken kreeg met twee ijskoude winters. De Elfstedentocht werd in die jaren één keer gereden, in januari 1997.