1-jarig jongetje in Sydney overlijdt nadat hij is achtergelaten in snikhete auto

Dat meldt de Australische zender 9 News. Volgens getuigen rende de moeder, nadat ze het nieuws had gehoord, huilend over straat en riep ze: 'mijn schatje'. Ze had het jongetje, dat een tweelingbroer heeft, naar verluidt tijdelijk overgedragen aan familieleden.

Shocktoestand

Een andere vrouw, waarschijnlijk de oma van het jongetje, werd in shocktoestand door ambulancebroeders uit haar huis gereden. Het politieonderzoek naar het overlijden van het jongetje is in volle gang.