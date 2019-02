Aantal diagnoses kanker in dertig jaar tijd verdubbeld, vooral huidkanker neemt toe

Longkanker

Inmiddels leeft 64 procent van de getroffen mensen vijf jaar na de diagnose nog. Patiënten met longkanker hebben slechtere prognoses dan patiënten met andere veelvoorkomende vormen: na vijf jaar leeft nog 19 procent van deze slachtoffers. Ook patiënten met eierstokkanker, slokdarmkanker, maagkanker en alvleesklierkanker hebben minder goede kansen op genezing.

Ongeveer 800.000 Nederlanders leven op dit moment met of na kanker. Ook wie genezen is, ondervindt vaak nog steeds gevolgen: vermoeidheid, angst voor terugkeer van de kanker, emotionele of relationele problemen. Uit onderzoek in opdracht van KWF Kankerbestrijding blijkt dat 86 procent van de (ex-)kankerpatiënten een of meerdere van deze klachten heeft.