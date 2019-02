Doodgeboren kindjes kunnen eindelijk worden geregistreerd: 'Het is emotioneel'

Door de wetswijziging van de Basisregistratie Personen kunnen alle doodgeborenen worden aangegeven, onafhankelijk van de duur van de zwangerschap. Theoretisch is het dan mogelijk om ook na een miskraam in de eerste vier maanden van de zwangerschap het kind te laten registreren.

Verklaring

"Daarvoor is wel documentatie nodig, een akte van geboorte (levenloos)'', legt een woordvoerder van het kenniscentrum uit. Een verklaring van een arts of verloskundige kan eventueel ook voldoende zijn; het is aan de ambtenaar van de burgerlijke stand om dat te bepalen.

Ouders van doodgeborenen zijn dolblij dat ze hun kinderen alsnog kunnen laten registreren. Toen Natasja Geyteman een paspoort wilde aanvragen voor haar tweede kind, kwam ze erachter dat haar eerste kind niet was geregistreerd. "De dame bij het loket zei dat ik maar één kind had. Het voelde als een extra klap in mijn gezicht", vertelt ze aan RTL Nieuws. "Mijn kindje mocht al niet op aarde blijven en vervolgens wordt er gezegd dat ze niet in de systemen staat. Dat voelde als een enorme ontkenning van haar bestaan."

Emotioneel

"Het is een emotioneel ding", zegt ook de woordvoerder van het kenniscentrum. "Dat zagen we toen de petitie online kwam. Het is ongekend dat een petitie in een week tijd 80.000 steunbetuigingen krijgt en nog bijzonderder dat dat tot wetswijziging leidt.''

Doodgeboren kinderen kunnen vanaf morgen officieel worden geregistreerd. Wanneer een kindje geboren is, maakt niet uit. Op de website van Rijksoverheid wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.