Verkocht Chinees jongetje terug bij familie

Een 3-jarig Chinees jongetje dat vorig jaar voor omgerekend 15.500 euro door zijn ouders werd verkocht, is terug bij zijn familie. De Chinese autoriteiten brachten het ventje naar zijn grootouders, nadat hij was gevonden bij het stel dat hem had gekocht.

Dat meldt de krant South China Morning Post. Het jongetje was al vanaf acht maanden onder de hoede van zijn grootouders. Toen zijn ouders een keer op bezoek kwamen, hadden ze hem meegenomen. In december ontdekte de grootvader dat het kind voor geld van de hand was gedaan. Kinderhandel De ouders hadden de deal met de 'adoptie'-ouders gesloten in een park in de stad Jinjiang. Beide stellen zijn aangeklaagd. China heeft een slechte reputatie als het gaat om kinderhandel. Vorig jaar verdwenen ruim vijfhonderd kinderen, veelal richting illegale adoptie.