Luipaardwelpje gered uit koffer op vliegveld in India

De passagier die het dier in zijn tas had, is aangehouden. "We hadden gehoord dat er mogelijk sprake was van handel in wilde dieren. De man kwam vanuit Bangkok naar Chennai en leek alle beveiligingsmensen te ontwijken. Uit zijn trolleykoffer kwam een vreemd geluid", vertelt een douanier in Indiase media.

"We hebben zijn koffer in beslag genomen en vervolgens bleek daar een levende welp in een roze plastic mandje te zitten."