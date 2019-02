Ernstig zieke wolf kiest ervoor te sterven bij de mensen

Een wolf in de Franse Pyreneeën heeft zijn laatste uren doorgebracht in een garage, nadat een jonge vrouw het dier had opgevangen. Specialisten noemen dat zeer uitzonderlijk.

Normaal gesproken zoekt een wolf niet de bewoonde wereld op als hij stervende is. Wolven komen net als vossen wel in de bewoonde wereld om eten te zoeken, maar laten zich vrijwel nooit aanraken. Dierenarts ingeschakeld Het oude en uitgemergelde dier in de Pyreneeën liet het toe dat de vrouw hem een halsband omdeed en meenam naar haar garage. Het bijna tandeloze dier zat onder het ongedierte en reageerde niet meer op prikkels. Uiteindelijk heeft een dierenarts hem laten inslapen, meldt de krant Le Parisien. De burgemeester van het plaatsje laat in een verklaring weten dat er autopsie zal worden gedaan.