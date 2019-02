Waarom worden er meer jongens geboren? En speelt voeding een rol?

Terug naar Corinne. Een maand geleden is ze bevallen van haar derde dochter. "We hoorden het geslacht na zestien weken toen we een pretecho deden. Eigenlijk wist ik het van tevoren al wat het zou worden. En die verwachting kwam uit. Ja, het was toch een emotioneel moment toen we hoorden dat het weer een meisje werd."

'Nooit man gemist'

Zelf zegt ze het niet jammer te vinden. "Ik heb nooit een broer of zoon gemist in mijn leven. Mijn man had het wel leuk gevonden een zoon te krijgen, maar hij vindt drie meisjes ook geweldig. Praktisch gezien is het in ieder geval makkelijk. We kunnen kleertjes opnieuw gebruiken en de roze bekertjes hoeven we niet weg te gooien."

De kans dat er ooit een jongetje wordt geboren in haar familie, schat ze niet zo hoog in. "Statistisch kan het natuurlijk wel. Maar ik denk dat het alleen maar meisjes zullen zijn, dat is mijn gevoel."