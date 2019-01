Optreden in Saoedi-Arabië, moet Tiësto dat doen? 'Laat je niet gebruiken'

'Vrouwen vast die voor vrijheden hebben gezorgd'

Affolter legt uit waarom Tiësto goed moet nadenken wat hij doet: "Ten minste tien vrouwen die hebben gestreden voor mensenrechten in Saoedi-Arabië zijn vorig jaar mei opgepakt en zitten vast. Er is nog altijd geen officiële aanklacht. Ze worden gemarteld, en aan één van hen werd verteld dat naaste familie dood was, terwijl dat niet het geval was."

Affolter vindt ook dat het fijn zou zijn als iedereen gewoon zou mogen genieten van dergelijke optredens, maar in dit geval is het volgens hem wel erg ongemakkelijk. Juist de vrouwen die voor meer vrijheden hebben gezorgd, zitten vast. "Dat gebeurde de dag nadat vrouwen het recht kregen om te autorijden", vertelt Affolter. "Daar hadden zij hard voor gestreden."