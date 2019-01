Minder sneeuw dan verwacht, geen problemen voor avondspits

In het zuiden van het land viel vanochtend al de eerste sneeuw, maar in de rest van Nederland valt er tot nu toe weinig. "Wellicht dat er in het uiterste oosten vanavond nog wat meer sneeuw gaat vallen, maar het is allemaal heel regionaal", zegt Huizinga.

De verwachting is nu dat ook het noorden van het land het waarschijnlijk droog houdt vandaag. "Als er wat gaat vallen zal het pas morgenochtend zijn." Kijk hier hoe de sneeuw over het land trekt.