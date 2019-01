Rechtszaak over ontgrendelen telefoon onder dwang van politie

In de Verenigde Staten is eenzelfde soort zaak al eens aan bod gekomen:

In de Verenigde Staten mogen agenten niet zomaar verdachten dwingen om via gezichtsherkenning hun telefoon te openen. "Daar is een gerechtelijk bevel voor nodig", vertelt correspondent Erik Mouthaan. "Pas met een huiszoekingsbevel in de hand kan de politie die stap nemen, heeft het Hooggerechtshof bepaald."

In Amerika is de jurisprudentie over dit soort gevallen verder dan in Nederland. "Een vonnis van een lagere rechter vorig jaar legt de praktijk mogelijk nog verder aan banden. De rechtbank in Californië oordeelde dat verdachten het recht hebben geen verdenking op zichzelf af te roepen. Daarom mag je bijvoorbeeld zwijgen tijdens een politieverhoor. Als jouw gezicht een apparaat ontgrendelt waarop belastende informatie staat, kan dat gezien worden als verdenking op jezelf afroepen, waartegen een verdachte grondwettelijk is beschermd."

Die rechter leek daarmee te zeggen dat het openen van een telefoon via gezichtsherkenning geweigerd zou mogen worden door de verdachte. Maar die uitspraak zal waarschijnlijk tegen het licht worden gehouden door een hogere rechter.