Sneeuw trekt over Nederland, vanavond vooral problemen in het noorden

Sneeuw voorspellen

Het voorspellen van sneeuw is volgens Wilt voor meteorologen niet anders dan het voorspellen van regen. "Al is het wel lastiger als het gaat om lichte sneeuwval, net als dat het lastig kan zijn om motregen te voorspellen."

Dit is bovendien een iets aparter sneeuwfront, wat het lastiger maakt dan normaal. "Het is niet één lijn die over het land trekt, maar een front met een kern, waar de rest omheen draait", zegt Wilt. "In die kern zelf valt helemaal geen sneeuw." Vanavond komt de kern precies op het westen van het land te liggen, dus de kans dat het daar op sommige plekken niet gaat sneeuwen is aanwezig.