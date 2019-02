Het leven na goud was zwaar voor Elis (24): 'Ik kon niet meer, wilde niet meer, werd er gek van'

Kerstmarkt in Düsseldorf

De beslissing om te stoppen was er niet één die ze in een dag heeft genomen. Stoppen, doorgaan, toch stoppen, toch doorgaan, het kwam meerdere keren langs. Tot ze met Emmo net na Sinterklaas op de kerstmarkt stond in Düsseldorf. "We hadden er weer een gesprek over, en toen kwam alles eruit. Ik wilde niet meer, kon niet meer, werd er helemaal gek van. Ik had er gewoon totaal geen plezier meer in."

Ze moest het gaan vertellen. Eerst aan haar ouders en broertje. Later aan haar team en het grote publiek. Ze twijfelde nog een laatste keer, maar het kon niet anders. Ze moest wel stoppen. "Ik had het eerste woord tegen mijn team nog niet uitgesproken of ik zat al te janken", zegt ze. "De berichten in de pers zijn ook heel gek om te zien. Er staat ook ineens overal dat je voormalig wielrenner bent."