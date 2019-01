Zorgverleners met stempel van paarse krokodil in actie tegen zinloos papierwerk

Stempel

Vorige week besloot Blankers het stempel voor het eerst te gebruiken. "Ik kreeg een verzoek voor een verwijsbrief van een kinderfysiotherapeut. Van de zorgverzekeraar had hij voortaan een verwijsbrief van de huisarts nodig. Dat is een regel die uit het niets komt en volkomen zinloos voelt. Het jongetje om wie het ging, is al heel lang in behandeling bij de fysiotherapeut. Waarom zou ineens een nieuwe verwijsbrief nodig zijn?"

Blankers schreef de verwijsbrief, plaatste daarbij een stempel van een paarse krokodil en zette de foto hiervan op Twitter. Inmiddels volgen veel zorgverleners met de hashtag #paarsekrokodil zijn voorbeeld. "Het was helemaal niet bedoeld als actie, maar dat is het wel geworden. Dat is goed nieuws, want elk formulier dat hiermee kan worden afgeschaft, is winst. Ik zie het als op een gezonde manier en met een knipoog tegengas geven."