Nederland populair bij toeristen om Hanzesteden, tulpen en strand

Duitsers en Belgen

De grootste groep toeristen bestaat uit Duitsers en Belgen. Samen zijn ze goed voor 43 procent van de toeristen in 2018, blijkt uit de cijfers. Elsje van Vuuren, van NBTC, heeft er een simpele verklaring voor. "Dat er afgelopen jaar veel Belgen kwamen, kwam door het mooie weer bij ons in de zomer", zegt ze. "Watersport is populair en bij ons kon het prima dit jaar."

De toename van de Duitsers is volgens Van Vuuren voor een groot deel toe te schrijven aan het feit dat de Hanzesteden steeds meer in trek zijn. "We zagen een stijging in het aantal overnachtingen in de Hanzesteden door buitenlandse toeristen", zegt een woordvoerder van Toeristenbureau Oost.