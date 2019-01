Mathijs vergokte online een half miljoen: 'Ik heb mijn ouders kaalgeplukt'

Roekelozer

Zoals met alle verslavingen, begon het ook bij Mathijs vrij onschuldig. Hij verspeelde zijn eerste geld in een cafetaria toen hij 15 jaar was, maar gaandeweg werd hij steeds roekelozer. "Doordat ik zelf op een gegeven moment goed verdiende, had ik veel geld om te verspelen. Daarnaast speelde ik met geld dat ik niet had. Ik heb allerlei leningen afgesloten, had drie creditcards en heb mijn ouders stelselmatig kaalgeplukt. In twintig jaar tijd heb ik een half miljoen vergokt."

Op een nacht, in oktober 2013, kwam Mathijs' vriendin, met wie hij inmiddels getrouwd is, beneden. Ze zag hem zitten met een laptop op schoot, een volle asbak op tafel en twee lege wijnflessen. "Zit je te gokken?", vroeg ze. "Ik wilde zeggen: ja, help me alsjeblieft", zegt Mathijs. "Maar ik zei: sodemieter op. Ik werk aan een presentatie. Het was heel naar; ik zag haar breken, zag haar verslagen blik. Huilend liep ze weer naar boven."