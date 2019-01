Felle kritiek op 'totale onzin' in De Wereld Draait Door, ook minister boos

Belangrijke onderwerpen

Tijdens het gesprek zeiden de acteurs dat ze geen deskundigen hadden geraadpleegd voor hun research, zodat ze niet beïnvloed konden worden. "Dat is ontzettend jammer, want juist op dit gebied is het goed om deskundigen te raadplegen", zegt Verlaan.

De angsten over online-veiligheid die de acteurs hebben en deelden tijdens de uitzending, zijn volgens Verlaan niet helemaal onbegrijpelijk. "Je kunt je wel degelijk zorgen maken over online-veiligheid en data. Daarom is het ook belangrijk om er discussie over te voeren, maar dan wel gebaseerd op feiten."