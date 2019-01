Van godslastering beschuldigde Asia Bibi kan Pakistan verlaten na uitspraak rechter

Aangeklaagd

Bibi is christen in een land met een meerderheid aan moslims. Op een warme dag in 2009 botste haar geloof met dat van haar moslimcollega's. Ze bood de vrouwen waarmee ze werkte water aan, maar de vrouwen weigerden. Ze wilden geen water dat was aangeraakt door een christen, omdat het onrein zou zijn.

Bibi zou vervolgens hebben gezegd: "Ik geloof in Jezus Christus, die voor zonden van de mensheid aan het kruis stierf. Wat deed jullie profeet Mohammed om de mensheid te redden?"

Of Bibi dat nou gezegd heeft of niet - ze heeft zelf altijd ontkend - haar collega's gaven haar aan, en Bibi werd in 2009 gearresteerd. Ze werd aangeklaagd voor godslastering. In Pakistan kan het bijna niet erger en het zwartste scenario werd werkelijkheid: in 2010 kreeg ze de doodstraf. Ze zat acht jaar lang in de dodencel.