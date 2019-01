Duitse regering wijst voorstel maximum snelheid op Duitse autobahn af

Minister van Verkeer Andreas Scheuer (CSU) is tegen een snelheidslimiet. Milieuminister Svenja Schulze (SPD) zorgde voor ophef door gisteren in een ZDF-uitzending niet te willen zeggen hoe ze zelf over deze kwestie denkt. Ze kreeg het verwijt geen stelling te durven nemen.

De verdeeldheid over het thema is groot, niet alleen onder ministers. Uit een enquête blijkt dat 51 procent van de Duitsers voorstander is van hooguit 130, 47 procent wil harder kunnen blijven rijden.