Priscilla was slachtoffer van WhatsApp-fraude: 'Ik maakte 1000 euro over'

Gelukkig voor Priscilla lukte het niet om anderen te vinden. Ze namen niet op of reageerden niet. Pas op het schoolplein diezelfde middag viel het kwartje. "Een andere moeder vroeg me of het verhaal wel klopte. Ik twijfelde er eerst niet aan, maar toen ineens werd het me duidelijk."

Geen geld terug

Priscilla begon vragen te stellen aan de fraudeur om erachter te komen of ze wel echt met haar vriendin te maken had, maar eigenlijk wist ze al hoe laat het was. "Ik vroeg hoe het ging met haar moeder in het ziekenhuis, maar die ligt helemaal niet in het ziekenhuis."

De fraudeur had door dat het een strikvraag was, maar toen was het Priscilla wel helemaal duidelijk. "Ik ben meteen met de bank gaan bellen, maar ze konden helaas niets meer voor me doen."