Weer crisis met migrantenboot Sea Watch 3: 'Nederland zit er hard in'

De Sea-Watch 3 heeft 47 migranten aan boord en ligt in een baai vlak ten noorden van de stad op Sicilië. De boot is van een Duitse hulporganisatie, maar vaart als plezierjacht onder Nederlandse vlag. Het is de tweede keer in korte tijd dat politieke leiders een oplossing moeten vinden voor migranten op het schip.

Mensensmokkel

De hulporganisatie wil vluchtelingen uit zee redden en veilige manieren vinden voor vluchtelingen om naar Europa te gaan. Maar volgens de Italiaanse regering is het schip onderdeel van de mensensmokkel naar Italië.