Familie en vrienden nemen afscheid van peuter Julen (2)

De 2-jarige Julen die gisteren uit een diepe put in de buurt van het Zuid-Spaanse Málaga is gehaald, is vanmiddag begraven. Dat gebeurde op het kerkhof in de buitenwijk El Palo van Málaga.

De begrafenis was besloten. Alleen familie, vrienden en buren waren aanwezig. Bij het mortuarium en naastgelegen begraafplaats stonden honderden mensen om steun te betuigen, meldt de Spaanse krant Sur. Lange reddingspoging Julen viel vorige week in een bijna 110 meter diepe put. De opening was maar 25 centimeter tot 30 centimeter breed. Reddingswerkers konden niet in die nauwe put afdalen om de peuter te redden. Pas in de nacht van vrijdag op zaterdag bereikten de hulpverleners het lichaam van Julen. Lees ook Julen eindelijk gevonden: 'Pas als je een lichaam ziet, kun je echt rouwen' In de put gevallen Na autopsie bleek dat Julen kort na zijn val aan ernstig hoofdletsel was overleden. Julen zou volgens zijn vader tijdens het spelen in de put zijn gevallen. De put was niet breder dan een paar decimeter. Daarom werd er een aparte tunnel naast gegraven, en vervolgens een horizontale tunnel om Julen te bereiken. Emotionele wake in Spanje voor peuter Julen: Bekijk deze video op RTL XL Heel Spanje leefde mee afgelopen week.