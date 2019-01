Geen nieuwe dambreuk in Brazilië, zoektocht naar vermisten gaat verder

Het gevaar voor een nieuwe dambreuk bij Brumadinho in Brazilië is geweken. Dat zeggen lokale autoriteiten. De evacuatie van 24.000 inwoners van die plaats is daarom afgeblazen. Reddingwerkers zullen de zoektocht naar vermisten, die vanwege het gevaar was gestaakt, weer hervatten.

Er worden nog ongeveer 300 mensen vermist na de dambreuk en de verwoestende modderstroom van vrijdag. Het dodental is gestegen tot 37. Inmiddels zijn 130 Israëlische militairen onderweg naar Brazilië om te helpen bij het zoeken. Mensen uit de modder gered in Brazilië na doorbreken dam: Bekijk deze video op RTL XL Reddingswerkers aan de slag in Brazilië. Hoge waterstanden Sirenes waren zondag voor zonsopgang afgegaan door de gevaarlijk hoge waterstanden bij een residu-dam bij de mijn van exploitatiemaatschappij Vale SA in de staat Minas Gerais. Lees ook Dodental doorgebroken dam Brazilië loopt snel op