Burgemeester Krikke na explosie: 'De impact is enorm'

"De impact van de klap is enorm", zei Krikke. "De hulpdiensten zetten zich nu hard in om de zorg te verlenen die nodig is. Zij moeten daarvoor de ruimte krijgen."

Oorzaak

Krikke: "De komende uren zal hopelijk meer duidelijk worden. Ook over de oorzaak van deze explosie. We doen er alles aan om u zo goed mogelijk te informeren." Krikke gaat later vanavond naar de rampplek.