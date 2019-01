Daklozen dieper in problemen door afwijzen briefadres, worden 'spookburgers'

Basisregistratie Personen (BRP)

Iedereen die in een half jaar minimaal 4 maanden in Nederland verblijft, moet zich laten inschrijvingen in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarin staat ook iemand zijn woonadres, zodat de overheid met iedereen in contact kan komen.

Wie geen vaste woon of verblijfplaats heeft, bijvoorbeeld omdat ie dakloos is, kan gebruik maken van een briefadres. Zo'n adres is nodig om post van de overheid te ontvangen, maar ook om een uitkering en een zorgverzekering te krijgen.

Soms weigeren gemeenten zo'n briefadres te verstrekken omdat iemand niet voldoet aan de voorwaarden die die gemeente stelt. Iemand wordt dan uitgeschreven bij de gemeente en wordt een soort 'spookburger': onzichtbaar voor de overheid.