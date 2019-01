De prijs voor voedsel moet eerlijker, echter, maar liefst niet duurder

'Eerlijke, klimaatneutrale productie moet standaard worden'

Dat 'true price' niet direct zorgt voor een kostprijsverhoging, is bijvoorbeeld te zien bij kippenboerderij Kipster - dat als doel heeft de 'meest dier-, milieu- en mensvriendelijke' kippenboerderij ter wereld te zijn. "Wij wilden een klimaatneutraal ei," zegt Ruud Zanders van Kipster.

"We kunnen een duurzaam ei maken, voor een acceptabele prijs. Onze droom is dat deze manier van werken de standaard wordt." Uiteindelijk komt de prijs van een ei bij Kipster uit op 23,8 cent per ei. Een scharrelei is 15 tot 18 cent, een biologisch ei 28 tot 32 en een vrij uitloop-ei tussen de 22 en 25 cent.

Zanders is met zijn team de ecologische voetafdruk van een ei gaan berekenen. "Daarna zijn we die zo ver mogelijk omlaag gaan brengen. Zo gebruiken we geen gas, en wekken we al onze energie zelf op met 1100 zonnepanelen. We hebben maar de helft van de opgewekte energie nodig," vervolgt hij.