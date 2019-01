Transavia-vlucht onderbroken vanwege agressieve passagier

Het toestel was onderweg van Parijs naar Tunis in Tunesië, maar moest noodgedwongen een extra landing maken in Nice.

Agressief

De man zou zich agressief hebben gedragen richting de chef van het cabinepersoneel. Hij stribbelt tegen wanneer het personeel hem uit zijn stoel probeert te trekken en roept: 'Allahoe akbar' (god is de grootste).

De autoriteiten denken niet dat de man terroristische plannen had. uit onderzoek bleek dat hij psychische problemen heeft.

Een medepassagier filmde de aanhouding van de man: